Пережившая инсульт Буланова жаловалась на безденежье из-за коронавируса

Москва, 19 апреля. Российская певица Татьяна Буланова жаловалась на отсутствие денег перед тем, как ее госпитализировали в больницу с инсультом.

За два дня до госпитализации Буланова призналась, что из-за отмены выступлений осталась без средств к существованию.

«Деньги закончились. А жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо. Это никто не отменял. И кот орет голодный. Поэтому если это продлят дальше, я не знаю, что будет, на что жить», — рассказала певица в интервью НТВ.

Певица призналась, что у нее, как и у многих коллег, нет финансовой подушки, а также сторонних дотаций.

«Волка ноги кормят: съездил, поработал, получил. Сейчас надо найти средства к существованию», — добавила Буланова.

Артистка рассказала, что не сможет выплачивать ипотеку на квартиру, которую купила в Петербурге для своих сыновей. Буланова также отметила, что ее первый сын от продюсера Николая Тагрина потерял работу.

При этом двое сыновей певицы Татьяны Булановой не могут навестить ее в больнице. Старший сын живет отдельно от матери, 13-летний Никита Радимов после госпитализации Булановой остался один и поддерживает связь с ней по телефону. Врачи приняли решение не пускать детей в палату к собственной матери из-за риска заразить ее коронавирусной инфекцией.

Спустя два дня после интервью Буланову госпитализировали. Представитель артистки Константин Сергеев сообщил, что у женщины обнаружили микроинсульт. В настоящее время певица переведена из реанимации в обычную палату. Вместе с тем речи о выписке пока не идет, поясняет он.