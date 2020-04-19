Ученый спрогнозировал сценарий развития эпидемии коронавируса в России

Санкт-Петербург, 19 апреля. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценариями, стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

По его словам, в первом случае болезнь могла бы получить максимально широкое распространение, а во втором есть шансы вернуться к нормальной жизни в конце июня.

Каримов считает, что в России наблюдается не экспоненциальный рост, а субэкспоненциальный, что «немного медленнее».

«Это означает, что пика эпидемия в нашей стране достигнет к середине мая с выходом на плато к первой декаде июня, — такой прогноз он дал в интервью «Известиям».

Ученый напомнил о существовании «скрытых» носителей инфекции. Их число невозможно определить, в этом и заключается сложность моделирования и прогнозирования динамики вируса.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин.

COVID-19 унес жизни уже более 160 тысяч человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Больше всего пострадали от вируса США, Италия, Испания, Германия и Франция.

В России, по последним данным, зафиксировано более 42 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 3,2 тысячи человек выздоровели, 361 скончался.