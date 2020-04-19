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Великобритания начнет производство вакцины от коронавируса без клинических испытаний

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Великобритания начнет производство вакцины от коронавируса без клинических испытаний

Лондон, 19 апреля. Великобритания на следующей неделе начнет производство вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, которая еще не прошла клинические исследования. Об этом сообщил директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл.

По его словам, специалисты хотят произвести миллион доз вакцины к сентябрю и начать ее использование, если будет доказана эффективность.

«Пока эти испытания продолжаются, мы должны начать производство с риском, что тесты могут провалиться и никто не захочет [получить] произведенные дозы», — добавил Хилл.

Шансы того, что вакцина окажется успешной, он оценивает в примерно 80%.

Вакцина получила название ChAdOx1 nCoV-19, она производится на основе вируса шимпанзе, в который добавлена генетическая часть кода коронавируса. Подобная технология уже доказала свою эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям. Поддерживает работы правительство, выделившее грант в размере 2,7 миллиона долларов.

Согласно последним данным, в Великобритании зафиксировано более 114 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, 344 пациента удалось вылечить, свыше 15 тысяч скончались. Заболели COVID-19 британский премьер-министр Борис Джонсон и 71-летний принц Уэльский Чарльз.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что над созданием вакцины от коронавирусной инфекции в стране работают семь центров. Клинические испытания должны начаться уже в ближайшее время.

Великобритания начнет производство вакцины от коронавируса без клинических испытаний

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Источник: Sky News
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