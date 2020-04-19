Шэрон Стоун призналась в страхе перед старостью

Нью-Йорк, 19 апреля. Известная американская актриса Шэрон Стоун призналась, что боится старости. По ее словам, переломный момент в принятии меняющейся внешности настал в 40 лет.

Звезде триллера «Основной инстинкт» смирение с возрастом дается с трудом. Актриса поделилась, что долгое время не могла смотреть на отражение в зеркале без слез, поскольку перестала узнавать в себе прежний секс-символ 90-х.

«Я начинала плакать, увидев свое стареющее тело и лицо в зеркале», — цитирует знаменитость StarHit.

Актриса отметила, что ее фигура и в молодости часто подвергалась общественной критике — ей говорили, что она выглядит слишком мужественной, спортивной и мускулистой, то есть асексуальной. Чтобы изменить восприятие, Стоун сфотографировалась полуголой для Playboy.

Говоря о возрастных изменениях, Стоун уточнила, что довольно быстро нашла выход из ситуации. По ее словам, сохранять форму ей помогают занятия спортом и отказ от вредной пищи.

«Вы не бессильны и можете значительно замедлить процесс старения, если соберетесь, будете соблюдать дисциплину, правильно питаться и много тренироваться», — раскрыла свой секрет 62-летняя актриса.

Знаменитость рассказала, что для поддержания тонуса она три или четыре раза в неделю занимается танцами, а также предпочитает не задергивать шторы на ночь, чтобы легче просыпаться по утрам и не нарушать режим сна.

Сегодня Шэрон Стоун 62 года. Она известна по ролям в фильмах «Основной инстинкт», «Щепка», «На перепутье», «Казино» и многих других. В своем почтенном возрасте американская звезда продолжает съемки в кино. Ее можно увидеть в новом сезоне сериала Паоло Соррентино «Новый Папа» вместе с такими актерами, как Джон Малкович, Сильвио Орландо и Хавьер Камара.