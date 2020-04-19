Как выживают приюты для животных в коронавирус. ФАН-ТВ

В петербургском приюте для бездомных животных «Ржевка» всегда рады любой помощи; кормам, медикаментам или общению с животными. Однако в связи с самоизоляцией посетителей стало в разы меньше, и теперь собаки одиноко грустят в вольерах.

«Одни бросают, другие — спасают». Уже более 10 лет под таким лозунгом существует петербургский приют для животных «Ржевка». Сейчас здесь содержатся примерно 150 собак и более 50 кошек. Пустых вольеров почти нет, некоторых хвостатых подкидывают прямо через забор. Зачастую животные проводят здесь всю жизнь, ведь взрослых собак и кошек в семьи забирают редко. По словам администратора приюта, здесь рады любой помощи: будь то медикаменты, корма или просто общение с животными. Но в связи с коронавирусом посетителей стало намного меньше.

«Во-первых, нет волонтеров, то есть собаки мало выгуливаются. Во-вторых, в связи с тем, что многие магазины позакрывали, которые были доступны людям, проблемы с кормами у собак. Делается интернет-доставка, но многих кормов нет в продаже просто. Мы боимся пускать людей, если не дай бог сотрудники приюта заболеют, то все. Ухаживать за собаками будет некому», — признается администратор выходного дня Наталья.

Анастасия уже два года является волонтером приюта, каждые выходные приезжает, чтобы погулять с собаками и помочь сотрудникам. В связи с эпидемией свои привычки не поменяла, считает, животным сложно объяснить, что такое самоизоляция и почему теперь с собаками гуляют реже. Ведь нуждаются во внимании и заботе четвероногие, как и раньше.

«Я стараюсь ездить каждые выходные, поскольку мы — постоянный состав волонтеров — бросать приют не можем и не хотим. Обычно приют всегда полон людьми, всегда очень много машин снаружи, а сейчас практически никого нет. Собаки сидят по вольерам, поэтому постоянные волонтеры стараются ездить и не бросать животных», — делится волонтер приюта «Ржевка» Анастасия Чуйко.

На 250 животных здесь всего четыре постоянных сотрудника. Приют «Ржевка» — частный, поэтому существует исключительно на пожертвования, которых в связи с пандемией стало значительно меньше. В России официально зафиксированных случаев, когда коронавирус мог бы передаваться от собак и кошек человеку и обратно не выявлено, а значит, скорее всего, заразиться от них невозможно. Поэтому объективных причин ограничивать общение с животными нет, и вы всегда можете помочь приюту и его питомцам.