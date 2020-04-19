Кожевникова показала пышные формы в декольте

Москва, 19 апреля. Актриса Мария Кожевникова поделилась с подписчиками в Instagram пикантным снимком. Знаменитость запечатлела грудь в глубоком декольте.

Кожевникова опубликовала снимок, сделанный сверху. Удачный ракурс не только подчеркнул глаза актрисы, но и привлек внимание к пышным формам.

Артистка призналась, что устала от самоизоляции и уже хочет вернуться к привычному образу жизни и работе. Кроме того, Кожевникова не исключила, что ее незаконченный проект может никогда не продолжиться.

«Хочу на работу! Последние съемки, незаконченный проект...заморозили, а может уже и никогда не снимут», — написала актриса.

Ранее Кожевникова поделилась подробностями своих проблем с лишним весом. По словам актрисы, самоизоляция играет злую шутку с ее фигурой. Звезда сериала «Универ» уже хорошенько поправилась. Кроме того, Кожевникова отметила, что не первый раз встречается с этой проблемой.

Звезда призналась, что каждую беременность поправлялась почти до 100 килограммов.Она отметила, что в «нормальной жизни» никогда не весила больше 52, а после седьмого месяца беременности каждый день прибавляла по килограмму. Кожевникова даже обращалась к психологу, однако не пояснила, помогло ли ей это.