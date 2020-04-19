Экс-депутат Рады описал сценарий развала Украины из-за COVID-19

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина может пережить пандемию COVID-19, но вряд ли продолжит существовать после нее. Эту точку зрения объяснил и развил украинский политик Алексей Журавко.

По мнению Анны Герман, действия украинских властей «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу».

«Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально», — сказала Герман в эфире телеканала «112 Украина».

Экс-депутат Рады сомневается, что Украина еще будет существовать, когда коронавирус отступит — а рано или поздно это произойдет.

Ее бывший коллега, депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей удивился заявлению Герман.

«Я лично знаю Анну Герман. Ее действия в 2014 году привели к госперевороту на Украине, после которого гибель страны неизбежна. Просто эта смерть наступает медленно, растягивается по времени. И все это видят, чувствуют. Поэтому та же Герман часто повторяет, что существование Украины под угрозой, но связывает эту опасность с коронавирусом, что, конечно, не совсем правильно», — считает Алексей Журавко.

По мнению украинского политика, в его стране будет немало заболевших коронавирусом, но ситуация не будет такой катастрофической, как в Европе и США.

«Иммунитет у украинцев, как и у русских и белорусов, сильнее, чем у европейцев и заокеанских товарищей. И это сегодня спасает Украину. Потому что тот уровень медицины, который остался после реформ последних лет, не справился бы с наплывом больных с самого первого дня. Но у нас другие проблемы: нищета, хаос, коррупция, война, морально-нравственный упадок, всеобщая депрессия. И действия украинских властей лишь усугубляют ситуацию… И до голодных бунтов уже недалеко. Украина распродает последние остатки зерновых… А что будет дальше? Украина просто развалится. К этому мы идем с 2014-го. Первыми отделятся юго-восточные территории. И Западная Украина тоже отколется, как только там появится местный радикально настроенный королек вроде [экс-президента Петра] Порошенко или [экс-секретаря СНБО Александра] Турчинова. И что останется? Ничего. Президент Владимир Зеленский не смотрит на перспективу — это факт», — добавил Журавко.

На сегодняшний день на Украине выявлено почти 5,5 тысячи заболевших новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 347 человек, погиб 141.