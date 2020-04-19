Ученые из США назвали эффективный способ стерилизации медицинских масок

Вашингтон, 19 апреля. Ученые из Национальных институтов здоровья США подтвердили возможность эффективной стерилизации медицинских масок с сохранением их функциональности для повторного использования по меньшей мере три раза подряд.

Исследование впервые проводили с использованием образцов коронавируса нового типа, чтобы выяснить, как разные методы стерилизации нейтрализуют именно его. Ученые хотели определить, какие способы наиболее эффективны, как они влияют на сохранность маски после проведения процедуры.

Специалисты испробовали четыре метода: с помощью сухого горячего воздуха, ультрафиолетового излучения, паров перекиси водорода и этилового спирта. Все они показали свою эффективность против инфекции.

Однако исследователи не рекомендовали спирт, поскольку он способен разрушить материал, из которого сделана маска. Ультрафиолетовое излучение и сухой горячий воздух тоже портят материал, но лишь после трех обработок. Самым эффективным способом ученые назвали использование паров перекиси водорода.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в декабре прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже практически все страны мира. Ее жертвами стали свыше 160 тысяч человек, заразились более двух миллионов.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 36,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом нового типа, свыше трех тысяч пациентов удалось вылечить, 313 скончались. Регионы перешли на режим самоизоляции, во всех 85 обнаружены случаи заражения.

Ранее известный телеведущий и врач Александр Мясников назвал бессмысленными пластиковые защитные экраны для лица, которые стали использовать против вируса.