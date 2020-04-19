Бари Алибасов переоформил подаренную Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника

Москва, 19 апреля. Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила двухкомнатную квартиру своему супругу, основателю группы «На-На» Бари Алибасову. Артист решил переоформить подарок на своего помощника.

Алибасов решил переписать жилье на своего помощника, даже не предупредив супругу. Продюсер не скрывает, что редко бывает в квартире и не претендует на нее.

«Это все формальность. Я там иногда бываю, но больше суток не могу выдержать. Это ее дом. По документам собственник — помощник Сергей», — сообщил Алибасов.

Федосеева-Шукшина, узнав о переоформлении подарка, была шокирована. Кроме того, актриса рассказала, что похожим образом с подарком поступила и ее внучка. Она продала квартиру в Петербурге со всеми вещами знаменитости.

Артистка даже подала на внучку в суд. Однако суд признал продажу законной. Внучка пообещала купить актрисе новую квартиру, а также вернуть документы на оформленную на нее недвижимость в Финляндии.

«У меня ничего не осталось. Я — бомж», — заявил актриса в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Ранее родственники Федосеевой-Шукшиной заявили, что артистка завещала своему мужу Бари Алибасову квартиру в Новой Москве и права на творческое наследие Василия Шукшина. Сам Алибасов отметил, что не хочет конфликтов с родней жены, поэтому он отказался от прав на творческое наследие Шукшина в пользу его старшей дочери Марии.