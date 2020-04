Буйнов рассказал о смерти близкого человека, заразившегося коронавирусом

Жизнь и смерть ходят рядом. С утра зарядил осенний дождь. Сегодня умер молодой,талантливый,красивый музыкант моей группы «Чао!» Костя Щукин.Остались жена и двое детей. Позвонил пианист Паша,зарыдал в трубку... Не припомню,когда еще я так горько плакал...как в детстве. Пять суток под аппаратом ИВЛ,мы все молились,надеялись на чудо... Земля тебе пухом,мы всегда,всегда будем помнить о тебе,светлый человек! Все чудилось,-фронт далеко,где-то там,за горизонтом ухают пушки...,а оказалось-линия огня проходит рядом!Через наши дворы и квартиры,через аптеки и магазины! Неужели этот вирус сильнее нас?!☠️ Ну,что,вам все еще хочется погулять?!☠️ #россия #москва #буйнов #костящукин #музыкант #смерть #вирус #светлаяпамять #музыка #бас #коронавирус #рокнролл #группачао #мыбудемпомнить #шансон #память #питер #сцена #концерт #вечнаяпамять #басгитара #песня #блюз #

A post shared by Александр Буйнов (@buinovofficial) on Apr 14, 2020 at 8:15am PDT