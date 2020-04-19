Буйнов рассказал о смерти близкого человека, заразившегося коронавирусом

Москва, 19 апреля. Российский певец Александр Буйнов рассказал о смерти своего гитариста, участника группы «Чао!» Константина Щукина. Исполнитель сообщил, что музыкант был заражен новым коронавирусом, пять дней его жизнь поддерживал аппарат ИВЛ.

«Сегодня умер молодой, талантливый, красивый музыкант моей группы «Чао!» Костя Щукин. Остались жена и двое детей. Позвонил пианист Паша, зарыдал в трубку… Не припомню, когда еще я так горько плакал… как в детстве», — написал певец в своем Instagram.

По словам Буйнова, когда Щукин был подключен к аппарату ИВЛ, в «Чао!» молились и надеялись на чудо. Известный артист также признался, что был шокирован тем, насколько близко к его окружению подошла инфекция. Музыкант не предполагал, что коронавирус коснется его близких.

«Все чудилось, что фронт далеко... где-то там, за горизонтом, ухают пушки. А оказалось, что линия огня проходит рядом! Через наши дворы и квартиры, через аптеки и магазины! Неужели этот вирус сильнее нас?!» — задался вопросом Буйнов.

Коронавирусная инфекция подтвердилась не только у гитариста «Чао!», но и у многих других представителей российской эстрады. Тест на COVID-19 оказался положительным у певцов Надежды Бабкиной, Стаса Михайлова, Игоря Николаева и Льва Лещенко. На сегодняшний день жизням артистов ничто не угрожает — трое последних полностью справились с заболеванием, а известная народная исполнительница вышла из искусственной комы и попросила перевести ее в подмосковную больницу для продолжения лечения.