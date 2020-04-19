Жители села в Казахстане разгромили пустующую амбулаторию

Нур-Султан, 19 апреля. Жители села Береке в Казахстане устроили погром в здании пустующей местной амбулатории, протестуя против размещения в ней обсервационного стационара для граждан, контактировавших с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Алматинской области.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Амбулатория, оказавшаяся в центре скандала, пустовала, пациентов в ней не было.

«Некоторые из собравшихся начали проявлять хулиганские действия и наносили материальный ущерб (выбивали двери и окна, выброшены на улицу около 30 кроватей и матрасы)», — уточнили в пресс-службе.

С речью к протестующим обратился глава Карасайского района Жандарбек Далабаев. Однако жители села все равно требовали закрытия стационара.

Пьяных граждан задержали и доставили в Карасайское районное управление полиции. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано более 1,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом нового типа, 377 пациентов удалось вылечить, 17 погибли. В середине марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения из-за распространения COVID-19.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже практически все страны мира. Ее жертвами стали свыше 160 тысяч человек, заразились более двух миллионов.

Как напоминает Deita.ru, в период пандемии необходимо соблюдать правила гигиены и режим самоизоляции – выходить из дома только в случае крайней необходимости.