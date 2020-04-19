Более 17 тысяч сотрудников городских служб Москвы прошли тест на коронавирус

Москва, 19 апреля. Тесты на коронавирус сдали более 17,5 тысячи сотрудников городских служб Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В оперштабе отметили, что работники городских служб, постоянно контактирующие с жителями, проходят тесты на коронавирус в рамках скрининговой программы. На особом контроле находится здоровье медицинских и социальных работников, а также сотрудников транспорта.

«За последнюю неделю были протестированы более 17,5 тысячи человек, такая работа будет продолжена», — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 19 апреля, в мире 2,3 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 160 тысяч человек.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 148 человек скончались. Число заболевших в РФ достигло 36793.

Ранее стало известно, что право тестировать на коронавирус получили еще 12 лабораторий в Москве. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что Россия при условии соблюдения действующих карантинных мер сможет победить коронавирус в июне.