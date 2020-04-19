Вирусолог из Ухани оценил теорию искусственного происхождения коронавируса

Ухань, 19 апреля. Люди пока не располагают необходимыми знаниями для искусственного создания вируса, схожего по своим характеристикам с COVID-19. Об этом заявил глава отделения Академии наук Китая в городе Ухань, глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин.

По его словам, никаких свидетельств искусственного синтезирования такого вируса нет. Некоторые специалисты утверждают, что COVID-19 был создан извне, но Чжимин уверен, что в таком случае «объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества».

«Существует большое количество публикаций в научных изданиях. <...> Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», — оценил он теорию искусственного происхождения коронавируса в интервью Центральному телевидению КНР.

Сотрудники Уханьского института вирусологии могут исследовать возбудителей наиболее опасных в мире заболеваний, поскольку в состав учреждения входит единственная в Китае лаборатория, сертифицированная по стандарту BSL-4 — наивысшему уровню биологической безопасности.

Мнения о том, что коронавирус нового типа не может быть порождением биоинженерии, придерживается и доктор биологических наук, профессор Михаил Гельфанд. В интервью телеканалу «МИР 24» он заявил, что искусственно создать подобное генетическое оружие невозможно.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии, которая позднее была определена как новый тип коронавируса, получивший официальное название COVID-19, была зафиксирована в Ухани в конце 2019 года. Инфекция начала стремительно распространяться внутри КНР, а затем и по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.