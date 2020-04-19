Выяснилось, почему в Финляндии ценят автомобили «Лада»

Москва, 19 апреля. Легендарный продукт советского автопрома «Жигули» или «Лада» празднует в этом году 50-летие. Выяснилось, что машину очень ценят в Финляндии из-за целого ряда качеств.

Первые «Жигули» были созданы по лицензии и образцу модели «Фиат-124» на заводе в Тольятти весной 1970 года. На экспорт они шли под названием «Лада». Исключением стала лишь Швеция, где автомобиль появился под названием завода: «ВАЗ».

«Лады» соответствовали не всем финским нормам, так что компания «Конела» (Konela), которая занималась импортными автомобилями, немного их «тюнинговала», — передает ИноСМИ.

Такие версии советских машин были существенно лучше по качеству. Жители Финляндии охотно приобретали их, считая, что эти качественные автомобили вобрали в себя единство теплого южного темперамента и холодного разума специалистов в области космической техники.

«Лада» была дешевой, теплой и легко заводилась. Финны, кроме того, радовались габаритам — западные машины в том же ценовом диапазоне были меньше.

В настоящее время по Финляндии ездят около семи тысяч «Лад». А каждый год на Масленицу в городе Кангасала проводится зимняя встреча любителей таких машин. Они устраивают парад, где «Лады» различных моделей в колонне проезжают по магистрали через город к музею автомобилей «Мобилиа». Финны называют машину «русским чудом».

На днях «АвтоВАЗ» запустил систему онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей «Лада». Кроме того, стало известно о планах компании презентовать в 2020 году новинки: ожидаются серийная версия кроссовера повышенной проходимости Niva и городской SUV, созданный под влиянием XCode.