Марокко продлевает режим ЧС по коронавирусу до 20 мая

Рабат, 19 апреля. Правительство Марокко заявило о продлении срока действия карантина по коронавирусу до 20 мая. Об этом сообщили государственные СМИ со ссылкой на власти страны.

Отмечается, что сейчас в Марокко действует режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого на передвижение жителей внутри государства наложены определенные запреты. В стране на данный момент зафиксировано 2685 случаев заболевания коронавирусом нового типа, из них 137 — с летальным исходом. В качестве мер защиты населения власти распорядились закрыть все рестораны, кафе, бары и другие общественные места. Кроме того, королевство остановило прием зарубежных авиарейсов, авиасообщение закрыто со всеми странами мира.

Власти Марокко добавили, что режим ЧС будет действовать в стране до 20 мая, в случае необходимости он будет продлен. В соседнем с Марокко Алжире, где также введены серьезные ограничения на передвижение, зарегистрировано 2534 случая заражения коронавирусом, 367 человек скончались.