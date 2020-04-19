Путин сообщил, что Россия анализирует опыт других стран в борьбе с коронавирусом

Москва, 19 апреля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские власти анализируют опыт других стран в борьбе с коронавирусом, видят риски, знают, что нужно делать, и работают на опережение. Об этом глава государства заявил в поздравлении по случаю Пасхи.

Президент РФ отметил, что в этом году праздник проходит в условиях ограничений из-за коронавируса.

«Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что власти работают на опережение в ситуации с коронавирусом. Путин выразил уверенность, что Россия достойно пройдет через посланные испытания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 19 апреля, в мире 2,3 млн человек заразились коронавирусом. По последним данным, в России выявлено 36793 случая заражения коронавирусом, скончались 313 человек.