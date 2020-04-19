Подсчитано число жителей России старше 100 лет

Москва, 19 апреля. Более 22 тысяч человек старше 100 лет проживали в России на начало 2020 года, подсчитали специалисты Росстата.

Согласно представленной информации, в сравнении с прошлым годом число долгожителей в России выросло примерно на 10% (было 20,5 тысячи человек). Примечательно, что за десять лет количество россиян в возрасте 100 лет и старше увеличилось практически в три раза — в 2010 году их было 7,6 тысячи.

Больше всего долгожителей проживали на начало этого года в Москве — 7,7 тысячи человек, Санкт-Петербурге — 3,5 тысячи, в Астраханской (752) и Московской (689) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).

Меньше всего — в Магаданской области (шесть человек), Ненецком автономном округе (восемь), Республике Алтай (девять), Мурманской области (11) и в Республике Тыва (13 человек), передает RT.

Как сообщал в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, что на восемь лет больше, чем в 2000 году. По словам российского лидера, причин тому несколько — это и развитие массового спорта, и популяризация здорового образа жизни, и охрана материнства и детства. Особую роль сыграла система здравоохранения.

Росстат уточнял, что ожидаемая продолжительность жизни в России в среднем варианте прогноза вырастет с 73,4 в 2020 году до 79,1 года в 2035 году.