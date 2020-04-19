Путин заявил о достаточном уровне резервов РФ для защиты здоровья граждан

Москва, 19 апреля. Россия обладает необходимыми ресурсами для защиты граждан от коронавируса и поддержки экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время поздравления православных христиан и россиян с Пасхой.

Глава государства отметил, что в 2020 году праздник проходит в условиях вынужденных, но необходимых ограничений, которые помогают противостоять распространению инфекции. Он заверил, что страна имеет главные средства защиты: сильную здоровую экономику и материальную и высокопрофессиональную базу в сфере здравоохранения.

«Все меры по защите жизни, здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации. И, прежде всего, для помощи людям. Тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также заверил, что в борьбе с инфекцией все уровни власти в стране работают организованно и ответственно, ситуация находится под полным контролем.

Путин поблагодарил всех, кто «по зову сердца протягивает руку помощи ближним», и заверил, что Россия достойно пройдет через все испытания.