Известны причины низкой смертности от COVID-19 в России. События дня. ФАН-ТВ

Смертность от COVID-19 в России ниже, чем в других странах Смертность в России от COVID-19 на порядок ниже, чем в других странах на этом этапе. Об этом свидетельствуют цифры, а о причинах меньшей летальности журналистам рассказал директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев. По его словам, в нашей стране выявляется большое количество пациентов с легкой формой. Кроме того, система здравоохранения, в том числе специалисты и медучреждения оказались лучше подготовлены к эпидемии. Эксперты призывают не бояться высоких показателей (а они еще вырастут, это очевидно), поскольку в статистику включены и бессимптомные носители вируса. На сегодня в России зафиксировано почти 37 тысяч зараженных.

Россиянам не придется менять паспорта до 15 июля Россиянам предоставили отсрочку на замену паспортов. Если срок действия текущего документа истек или истечет в период с 1 февраля по 15 июля, обращаться сейчас, в период пандемии, за новым — не обязательно. Документ гражданина будет считаться действительным, штрафы за просрочку отменены. На официальном портале МВД подчеркивают, что никаких дополнительных справок собирать не нужно. Также отложено получение паспортов детьми, достигшими 14-летнего возраста, их личность пока будет подтверждаться свидетельством о рождении.

Посольство России в Праге ответило МИД Чехии Посольство России в Чехии призывает не политизировать смену адреса, как это делают местные СМИ. Ранее площадь Под Каштаны, на которой находится наше посольство, была переименована городскими властями в площадь Бориса Немцова. Дипмиссия закрепила за собой юридический адрес по улице Коруновачни. Соответствующая нота была направлена в Министерство иностранных дел Чехии, а там почему-то решили придать этот факт огласке. «Удивлены тем фактом, что чешское внешнеполитическое ведомство столь поспешно придало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер. Складывается впечатление, что сюжету намеренно пытаются придать политическое звучание», — подчеркивают представители России в Праге.