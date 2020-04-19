Право тестировать на коронавирус получили еще 12 лабораторий в Москве

Москва, 19 апреля. Еще 12 лабораторий получили возможность брать биоматериал у частных лиц для тестирования на коронавирус и проводить исследования, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Еще 12 частных лабораторий начали не только проводить тестирование анализов, которые были взяты сотрудниками городских медицинских организаций, но и осуществлять забор биоматериала у частных лиц самостоятельно, а также проводить исследования на коммерческой основе», — сообщили в оперштабе.

В оперштабе отметили, что эти 12 лабораторий смогут проводить до 10 тысяч тестов в сутки сверх городских мощностей, что значительно увеличит скрининговые возможности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 19 апреля, в мире 2,3 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 160 тысяч человек.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 148 человек скончались. Число заболевших в РФ достигло 36793.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал о судьбе нового коронавируса. Он считает, что коронавирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет и останется с человечеством навсегда.