Доктор Мясников ответил на критику со стороны «Медузы»

Москва, 19 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников прокомментировал статью издания «Медуза» о его новой должности.

«Медуза» в крайне необъективной форме оценила назначение Мясникова на должность представителя информационного центра по COVID-19. Издание привело несколько цитат доктора, которые подвергло критике.

Авторы «разоблачительной» статьи отметили, что Мясников утверждал, что пандемия закончится к концу апреля. Доктор объяснил, почему пандемия не завершилась к середине апреля, как он утверждал ранее.

«Мы же не на кофейной гуще гадаем, исходим из анализа предыдущих эпидемий коронавируса и различных моделей. И я высказывал мнение многих врачей, в том числе и американских. К сожалению, все пошло по худшему сценарию», — написал Мясников в своем Telegram- канале.

Кроме того, Мясников обратил внимание на пассаж «Медузы» о его «назначении» представителем информационного центра. Он отметил, что его задача сводится к тому, чтобы рассказывать об официальной статистике заболеваемости и знакомить людей с официальной информацией о борьбе с этим недугом.

«Медуза», ну что не так?! Да, я человек со своим мнением, своим анализом и со своим отношением к людям. У меня огромная аудитория людей, которые меня любят, и я их тоже искренне люблю. Может, вас раздражает именно это?!» — подытожил врач.

Ранее Мясников рассказал о судьбе нового коронавируса. Он считает, что коронавирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет и останется с человечеством навсегда.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 19 апреля, в мире 2,3 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 160 тысяч человек.