Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается

Москва, 19 апреля. В Москве количество граждан, которые были госптилизированы в больницу с коронавирусной инфекцией, не увеличилось за последнюю неделю. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1,3 тысячи человек»— приводит слова Хрипуна ТАСС.

Руководитель департамента здравоохранения столицы также отметил, что в Москве отсутствует дефицит мест в стационарах. На этой неделе в городе было развернуто около четырех тысяч коек, на предстоящей неделе в больницах будет подготовлено дополнительно еще пять тысяч мест.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным университета Джона Хопкинса, на данный момент в мире подтверждено 2,328 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 160 706 человек, более 595 тысяч выздоровели.

Согласно последней информации, в России зараженными числятся 36 793 пациента От сопутствующих заболеваний погиб 341 человек. Вылечиться удалось 3 057 гражданам.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что Россия при условии соблюдения необходимых ограничительных мер сможет победить коронавирус в июне.