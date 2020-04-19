Прилепин раскритиковал создателей сериала «Зулейха открывает глаза» за русофобию

Москва, 19 апреля. Создатели сериала «Зулейха открывает глаза» неверно поняли посыл одноименного произведения Гузели Яхиной и сняли русофобскую картину, заявил писатель Захар Прилепин.

По словам Прилепина, книга Яхиной гораздо глубже и многослойнее, чем ее экранизация. Он добавил, что не хотел бы, чтобы камни из-за неудачного сериала летели в сторону писательницы.

Однако экранизация книги наполнена русофобией и антисоветизмом, отметил Прилепин.

«Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей. Или – в данном случае – татар», — сказал Прилепин в комментарии газете «Взгляд».

При этом писатель добавил, что обрушившаяся на создателей сериала критика пойдет им только на пользу, поскольку повысит количество просмотров.

Показ сериала «Зулейха открывает глаза» стартовал на канале «Россия-1» в прошлый понедельник. Исполнительница главное роли Чулпан Хаматова рассказала об обрушившейся на нее критике после выхода первой серии. Актриса добавила, что ожидала критику со стороны радикально настроенной части татарского общества. Однако к этому добавилась и претензия на тему «осквернения нашей истории». Хаматова объяснила, что считает раскулачивание трагедией и преступлением. Но вдруг обнаружила, что многие считают по-другому.