Академик РАН Недоспасов назвал условия для возникновения второй волны пандемии

Москва, 19 апреля. Академик РАН, заведующий кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Недоспасов рассказал, насколько вероятна вторая волна эпидемии коронавируса. По словам ученого, подобное развитие событий возможно, однако новый виток заболевания будет гораздо слабее.

«Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Он также отметил, что на сегодняшний день остается только гадать, когда это может произойти. В данном случае существенную роль играют особенности здравоохранения, вируса и данной популяции, поясняет академик.

Напомним, ранее профессор РАН Александр Лукашев заявил, что благодаря эффективному выявлению легких случаев коронавируса и оперативной работе медицинских учреждений в России, показатели смертности от COVID-19 держатся на очень низком уровне. Как поясняет ученый, в предстоящие дни данный показатель может вырасти в разы, однако сейчас Россия показывает более качественный результат в борьбе с инфекцией, чем ряд европейских стран на том же этапе распространения коронавируса.