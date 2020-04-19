В Красноярском крае умерли первые два человека с COVID-19

Красноярск, 19 апреля. Министерство здравоохранения Красноярска сообщило о двух первых летальных случаях, связанных с коронавирусом в регионе. Как и в подавляющем большинстве, погибшими оказались пожилые пациенты с наличием хронических заболеваний.

«За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода у пациентов, которые находились в реанимационных отделениях больниц Красноярска. Они находились на лечении по поводу тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС слова пресс-службы Минздрава Красноярской области.

Специалисты отмечают, что окончательный диагноз погибшим будет поставлен после вскрытия. В настоящее время в Красноярском крае зарегистрирован 276 подтвержденный диагноз. 17 жителям региона удалось вылечиться. Под наблюдением находятся 4147 человек.