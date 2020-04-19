Профессор Чир спрогнозировал, как пандемия коронавируса повлияет на туризм

Токио, 19 апреля. Профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма рассказал, как пандемия коронавирусной инфекции повлияет на привычки туристов.

По словам Чира, несмотря на то, что распространение в мире COVID-19 отличается от других эпидемий, известных человечеству, туристическая отрасль должна быстро восстановиться. Все дело в том, что люди возобновят путешествия после того, как к ним придет полная уверенность в безопасности. Ряду направлений, по мнению профессора, предстоит более долгий период восстановления. К таким странам он относит Китай, Италию и США.

«Но в то же время я уверен, что желание людей путешествовать в итоге будет сильнее существующих страхов и сомнений. Мы это уже наблюдали во время прошлых кризисов», — сказал Джозеф Чир в интервью РИА Новости.

Он также считает, что какое-то время на рынке будет лидировать внутренний и экологический туризм. Хотя во многих странах из-за принятых мер самоизоляции остановился и он, отмечает Чир.

«В частности, и в будущем может сохраниться повышенное внимание к гигиене и мытью рук. Это же может привести и к изменениям ряда транспортных услуг. Например, может быть так, что люди будут готовы платить больше за проезд в вагонах с малым числом пассажиров», — считает специалист.

Пандемия коронавирусной инфекции может повлиять и на требования, предъявляемые проживанию во время отпуска. Так, например, люди станут более скрупулезно относиться к выбору жилья исходя из гигиенических норм и стандартов чистоты.

Напомним, ранее правительство РФ пообещало возместить затраты россиянам, которые оплатили путевки, но не смогли отдохнуть. На эти цели выделено 3,5 млрд рублей, пишет «Газета.ru».