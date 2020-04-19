Мэр Верделло поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с коронавирусом

Рим, 19 апреля. Мэр города Верделло провинции Бергамо Фабио Моссале поблагодарил военнослужащих РФ за помощь в дезинфекции домов престарелых. Об этом в воскресенье сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Глава муниципалитета назвал оказываемую помощь профессиональной и эффективной. Соответствующее заявление было сделано Моссале при встрече российских и итальянских специалистов в доме для людей с ограниченными возможностями «Instituto delle Figlie di Santa Maria Della Divina Provvidenza».

«Это уже второй подобный дом в который приезжают ваши специалисты и мы видим, что в предыдущем доме инвалидов после проведенной дезинфекции значительно улучшилась ситуация и заболеваемость снизилась», — приводит слова мэра Минобороны РФ.

На сегодняшний день в Италии силами российских военных проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 62 населенных пунктах Ломбардии. Кроме того, обработано 68 зданий и сооружений, более 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 80 тысяч квадратных метров дорог.

Напомним, долгое время Италия была в лидерах по числу зараженных коронавирусом в мире, а также по числу летальных исходов. Итальянские власти приняли ряд мер, направленных на борьбу с распространением смертоносного вируса. На сегодняшний день в стране фиксируется снижение числа инфицированных и погибших, однако Италия до сих пор остается в пятерке стран по числу зараженных и летальных исходов.