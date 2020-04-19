Москва избавила Эр-Рияд от иллюзий в нефтяном секторе

Москва, 19 марта. Российский политолог и профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев считает, что Россия избавила Саудовскую Аравию от иллюзий в нефтяном секторе.

Евстафьев заявил, что ранее Саудовская Аравия серьезно переоценивала свои возможности в вероятной нефтяной войне. Эр-Рияд был уверен, что сможет демпинговать до минимальных котировок, играя на понижение против России, но на деле один из крупнейших игроков мирового нефтяного рынка столкнулся с серьезными проблемами.

«Сейчас такой иллюзии у них нет. А есть забитые нефтью танкеры, которые еще нужно кому-то сбыть», — отметил политолог.

Он полагает, что первые лица королевства были уверены, что смогут диктовать свои условия в рамках ОПЕК, но это им также не удалось. Евстафьев подчеркнул, что это разочарование стало неожиданным для Эр-Рияда, который столкнулся с недовольством со стороны ряда государств, чьи интересы в итоге пришлось учитывать.

Эксперт выразил мнение, что саудиты «возомнили себя способными управлять действиями США» и предполагали, что Вашингтон пойдет для них на уступки, чтобы спасти свою сланцевую нефтедобычу, но и эта иллюзия оказалась разрушенной суровой реальностью.

Напомним, кризис на нефтяном рынке разразился, когда страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по сокращению нефтедобычи. Проблема заключалась в том, что Саудовская Аравия в ультимативном порядке выдвинула свои условия, выражая готовность играть на понижение, после чего цены на нефть стремительно рухнули.

Сложившаяся ситуация поставила на грань краха сланцевую отрасль США. Американский президент Дональд Трамп лично приложил максимум усилий для возобновления переговоров ОПЕК+.

В ночь на 10 апреля страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу с мая на 10 млн баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия должны взять на себя обязательства в равной степени снижать объемы добываемой нефти от 11 до 8,5 миллиона баррелей в сутки. Договоренность будет действовать до мая 2022 года.

Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать нефтедобычу, но позднее стало известно, что нужные объемы сокращения могут взять на себя США.