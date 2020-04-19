COVID-19 будут выявлять с помощью «умных» часов и фитнес-браслетов

Москва, 19 апреля. Немецкий вирусологический Институт Роберта Коха выпустил приложение, которое с помощью данных «умных» часов и фитнес-браслетов будет выявлять коронавирусную инфекцию.

Специалисты института установили, что при острых респираторных вирусных заболеваниях меняется температура тела, а также частота пульса, параметры сна и бодрствования, то есть все данные, которые способны собирать современные наручные гаджеты.

Приложение, разработанное учеными из Германии, будет направлять эти данные в институт, где их проанализируют и нанесут на онлайн-карту. Таким образом будет формироваться актуальная картина с районами потенциального заражения. Институт Роберта Коха призвал владельцев смарт-часов и фитнес-браслетов устанавливать приложение и передавать данные на добровольной и анонимной основе. Все, что будет нужно сообщить — свой индекс.

Еще дальше пошли в Стэнфордском университете, где разрабатывается система, позволяющая выявлять у человека раннюю стадию коронавирусной инфекции. Ученые Массачусетского технологического института создали компактное устройство для помощи тем, кто уже заболел. Прибор следит за частотой дыхания пациента и позволяет врачам дистанционно отслеживать его состояние.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, на данный момент в мире подтверждено 2,328 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 160 706 человек, более 595 тысяч выздоровели.