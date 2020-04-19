Фото особняка подозреваемого во взятке замглавы Хакасии появились в Сети

Москва, 19 апреля. В Сети появились фотографии и видео, на которых запечатлено строительство дома исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии, члена КПРФ Сергея Новикова. В настоящее время госслужащий подозревается в получении взятки.

Короткое видео опубликовал «Пятый канал». На кадрах виден земельный участок, который по периметру огорожен металлическим забором. На территории также возведены несколько придомовых построек, в том числе бассейн и гараж.

Напомним, по версии следствия, Новиков вымогал взятку у подрядчика за покровительство при заключении госконтракта. От фирмы чиновник требовал 12 миллионов рублей. В декабре 2019 года власти Хакасии заключили контракт на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Сумма соглашения составляла свыше 480 миллионов рублей.

По данным Следственного комитета, первый транш размером в два миллиона рублей чиновник получил во время личной встречи с представителем подрядчика. В настоящее время по факту получения взятки возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сети появилось видео, на котром запечатлено задержание исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова. Об этом пишет «Газета.ru».