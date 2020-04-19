Семенович сдала анализ на коронавирус

Москва, 19 апреля. Российская актриса и певица Анна Семенович прошла обследование на коронавирус и антитела к нему.

Как и большинство россиян, Семенович сегодня соблюдает режим самоизоляции, но периодически выходит в магазин за продуктами. Обеспокоенная возможностью бессимптомного протекания COVID-19, певица вслед за другими российскими звездами решила пройти обследование на коронавирус. Подробностями тестирования она поделилась в сториз у себя в Instagram.

«Врачи вот в таких костюмах, все очень стерильно, прямо в машине берут анализ», — рассказала она.

Семенович показала, как проходит процесс взятия анализа. На машине она подъехала к мобильному пункту тестирования, и, не выходя из автомобиля, прошла тестирование — медсестра сделала у нее забор слюны. Затем в процедурном кабинете звезда сдала кровь на антитела к коронавирусу. Результаты анализа артистка пока не получила.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 2,328 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом, от осложнений умерли 160 518 человек, более 594 тысяч пациентов выздоровели.

В России выявлено 36 793 случая коронавируса, скончались 313 человек, более трех тысяч выздоровели. Напомним, в большинстве регионов страны действует режим самоизоляции, граждане должны оставаться дома и выходить на улицу только для работы, похода за продуктами или в аптеку, выгула животных, выноса мусора и в экстренных случаях.