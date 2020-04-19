Социолог Халтурина оценила влияние коронавируса на демографию России

Москва, 19 апреля. Пандемия коронавирусной инфекции может преподнести «сюрпризы» для демографов и оказать сильное влияние на статистику смертности и рождаемости по итогам 2020 года. К такому выводу пришла социолог Дарья Халтурина.

По мнению эксперта, меры, которые были предприняты государством, позволили снизить негативное влияние вируса на демографическую ситуацию в стране. Однако на фоне пандемии наблюдается рост потребления алкоголя, заявляет Халтурина.

«Многие закупают спирт для дезинфекции, и далеко не все его используют по назначению. Я опасаюсь роста алкогольной смертности», — заявила она.

Подобная тенденция, по словам социолога, может перекрыть положительные эффекты от карантина, в результате чего статистика под конец года покаже высокую смертность. Однако Халтурина отмечает, что самоизоляция также может обернуться и всплеском рождаемости. Дело в том, что это не первое массовое бедствие в истории человечества, и научные данные показывают, что в течение первого года после карантина может наблюдаться рост рождаемости.

«Зачатие не совсем во время бедствия происходит, а несколько после. Может быть, люди начинают переосмысливать жизнь и возвращаются к вечным ценностям», — сказала социолог в интервью радио Sputnik.

Халтурина делает вывод, что после окончания пандемии стоит ожидать краткосрочное падение рождаемости, за которым последует всплеск.