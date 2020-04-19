Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера

Москва, 19 апреля. Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович рассказал о обнаружении советской контрразведкой СМЕРШ останков фюрера Германии Адольфа Гитлера.

В воскресенье, 19 апреля, исполняется 77 лет с момента создания в СССР спецслужбы СМЕРШ (от «смерть шпионам»), которая по праву считается одной из лучших специальных служб времен Второй мировой войны. Советские контрразведчики обеспечили успешное проведение крупнейших наступательных операций Красной армии, переиграв оппонентов из Германии и обезвредив огромное число немецких разведчиков и диверсантов.

Накануне Берлинской наступательной операции весной 1945 года перед СМЕРШ была поставлена задача по поиску главных нацистских преступников.

«Информация о том, что Гитлер оставался в своем бункере до 28 апреля, поступила к контрразведчикам в ходе боев за Рейхстаг. Второго мая наши войска заняли рейхсканцелярию и в тот же день сотрудники СМЕРШ обнаружили недалеко от бункера трупы членов семьи министра пропаганды Геббельса», — рассказал Зданович.

На следующий день на стол наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии лег доклад СМЕРШ о результатах розыска правящей верхушки нацистской Германии, а также крупнейших чиновников Третьего рейха. В документе было указано, что Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством, а их трупы были сожжены.

«Лишь пятого мая солдаты взвода отдела СМЕРШ 9-го стрелкового корпуса в одной из воронок во дворе рейхсканцелярии нашли трупы Гитлера и его жены. Контрразведчики взяли под охрану эти останки», — сообщил историк.

Зданович отметил, что для опознания останков была сформирована группа военных медиков, которая выполнила всю работу, оформив ее соответствующими актами. Эксперт опроверг версию о том, что Гитлер якобы смог выжить и бежать из окруженного Берлина.

«Это полная чушь. Могу однозначно подтвердить — точно доказано, что найден обгоревший труп именно Гитлера», — резюмировал он.

Ранее «Известия» сообщили, что в России опубликовано донесение маршала Георгия Жукова советскому лидеру Иосифу Сталину о смерти Адольфа Гитлера.