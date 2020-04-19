Манукян в прямом эфире рассказал о ревности в отношениях с Бузовой

Москва, 19 апреля. Блогер Давид Манукян во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте рассказал, ревнует ли он свою звездную возлюбленную Ольгу Бузову. По словам мужчины, у них с исполнительницей полная гармония и идиллия в отношениях.

Во время общения с подписчиками блогер пояснил, что не ревнует свою возлюбленную, так как не видит поводов.

«Олю я почти не ревную, да она и не дает повода. Я в себе уверен и в ней тоже. Отношений, в которых один другого подозревает, лучше избегать. Я даю Оле все, что ей нужно», — сказал Давид Манукян.

Вместе с тем он отметил, что делает все для того, чтобы его избранница не смотрела на других мужчин. В настоящее время Ольга Бузова является одной из самых популярных артисток на российской эстраде и, по мнению Манукяна, этого она добилась сама. По словам блогера, на сегодняшний день у Бузовой нет конкурентов.

Ранее Бузова показала внешность своей будущей дочери от блогера Давида Манукяна. Портрет возможного ребенка она сделала при помощи приложения, совмещающего две фотографии. Напомним, артистка рассекретила свой роман в конце 2019 года. Это первые серьезные отношения Бузовой после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, пишет «Газета.ru».