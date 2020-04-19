Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса

Вашингтон, 19 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».

Об этом американский президент заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы проводим расследование. Посмотрим, что будет. Если это намеренно, должны быть последствия. Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля или они сделали это намеренно», — сказал Трамп.

Как следует из слов главы Белого дома, для Вашингтона вопрос вины Китая в пандемии коронавируса является фактически решенным, американские власти уточняют лишь то, сознательно или по неосторожности КНР допустил распространение COVID-19.

Как пишут «Известия», в пятницу США потребовали от Китая предоставления информации о причинах возникновения коронавируса. Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обвинил Пекин в несвоевременном предоставлении данных о коронавирусе новогоь типа и призвал найти виновных в распространении болезни. В Вашингтоне уверены, что китайские власти скрыли истинные данные о масштабах эпидемии, а меры, принятые в КНР, были недостаточными.

Трамп заявил, что Китай скрывает и реальное число жертв COVID-19. Американский президент назвал КНР рекордсменом по числу погибших от коронавирусной инфекции.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Китае выявлено 83,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, от осложнений умерли 4 636 человек, 77,6 тысячи выздоровели.

Тот же источник сообщает, что в США насчитывается уже более 734 тысяч случаев заражения, скончались 38 835 человек, более 66 тысяч смогли победить болезнь.