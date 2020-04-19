Американцы вышли на митинги против карантина

Вашингтон, 19 апреля. В ряде американских городов прошли протесты с требованием отменить карантин, который был введен в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в США зарегистрировано более 732 тысяч случаев заражения COVID-19.

Как сообщает местный телеканал Fox News, сотни американцев вышли на митинги в штатах Кентукки Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе, а также Висконсине. Журналисты предположили, что в основном в акциях участвовали сторонники действующего президента Дональда Трампа.

Ранее глава Белого дома заявил, что местные власти приступают к постепенной отмене ограничений, введенных из-за коронавируса. Однако он оговорился, что окончательные решения об ослаблении карантина будет приниматься на уровне губернаторов, пишет «Газета.ru».

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в Китае в декабре прошлого года. Очагами заболевания в настоящее время являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

В России коронавирусом заразились более 32 тысяч человек. С начала эпидемии выздоровели 2590 человек, 294 пациента с коронавирусом умерли.