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МЧС посоветовало замачивать овощи для профилактики коронавируса

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МЧС посоветовало замачивать овощи для профилактики коронавируса

Москва, 19 апреля. МЧС выпустило рекомендации, в соответствии с которыми рекомендуется замачивать овощи на 10-15 минут после возвращения из магазина.

В ведомстве отмечают, что приобретенные в магазине помидоры, огурцы, болгарский перец и другие овощи, а также зелень рекомендуется по возвращении домой замочить в воде на 10-15 минут для профилактики распространения коронавируса нового типа.

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», — сказано в рекомендациях МЧС.

Для мойки овощей ведомство советует использовать нейтральное моющее средство, которое затем нужно тщательно смыть.

МЧС посоветовало замачивать овощи для профилактики коронавируса

В МЧС напоминают и о правилах личной гигиены в период эпидемии. Придя с улицы домой, нужно сразу же вымыть руки и лишь после этого заниматься разбором покупок.

«Продукты в твердой упаковке надо помыть водой и мылом. Перед тем, как выкладывать продукты, стоит протереть кухонные поверхности», — сообщает ведомство.

Эпидемиологи также рекомендуют проводить регулярную чистку и дезинфекцию столов, стульев, дверных ручек, выключателей и гаджетов с применением бытовых моющих средств, обладающих свойствами удаления вирусов.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Позже ученые установили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 2,317 миллиона случаев заражения коронавирусом. от осложнений умерли 160 515 человек, более 594 тысяч смогли победить болезнь.

Ранее «Известия» назвали рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей.

МЧС посоветовало замачивать овощи для профилактики коронавируса

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Источник: Пресс-служба МЧС
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