МЧС посоветовало замачивать овощи для профилактики коронавируса

Москва, 19 апреля. МЧС выпустило рекомендации, в соответствии с которыми рекомендуется замачивать овощи на 10-15 минут после возвращения из магазина.

В ведомстве отмечают, что приобретенные в магазине помидоры, огурцы, болгарский перец и другие овощи, а также зелень рекомендуется по возвращении домой замочить в воде на 10-15 минут для профилактики распространения коронавируса нового типа.

«Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой», — сказано в рекомендациях МЧС.

Для мойки овощей ведомство советует использовать нейтральное моющее средство, которое затем нужно тщательно смыть.

В МЧС напоминают и о правилах личной гигиены в период эпидемии. Придя с улицы домой, нужно сразу же вымыть руки и лишь после этого заниматься разбором покупок.

«Продукты в твердой упаковке надо помыть водой и мылом. Перед тем, как выкладывать продукты, стоит протереть кухонные поверхности», — сообщает ведомство.

Эпидемиологи также рекомендуют проводить регулярную чистку и дезинфекцию столов, стульев, дверных ручек, выключателей и гаджетов с применением бытовых моющих средств, обладающих свойствами удаления вирусов.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Позже ученые установили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 2,317 миллиона случаев заражения коронавирусом. от осложнений умерли 160 515 человек, более 594 тысяч смогли победить болезнь.

Ранее «Известия» назвали рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей.