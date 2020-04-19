Врач ФМБА рассказала, каких пациентов с коронавирусом подключают к ИВЛ

Москва, 19 апрель. К аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) чаще всего подключают больных преклонного возраста, а также молодых пациентов, у которых наблюдаются различные тяжелые заболевания. Об этом рассказала неназванный медик Научно-клинического центра ФМБА России в видео, опубликованном в Instagram врача и телеведущей Елены Малышевой.

Ролик, опубликованный в социальных сетях, был сделан в палатах реанимации. На вопрос Малышевой, кто становится пациентом на ИВЛ, врач в ответила, что к аппарату чаще всего подключают пациентов старше 70 лет.

«Но мы получаем отдельную группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующей патологией: пациенты с сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, с ожирением», — сказал медик.

Напомним, ранее телеведущая и врач Елена Малышева назвала еще одну категорию людей, которые входят в группу риска по заражению коронавирусной инфекцией. Она пояснила, что под угрозой находятся, в частности, люди с диагнозом сахарный диабет, те, у кого ранее были выявлены заболевания сердца и сосудов. В группу риска попали и страдающие ожирением.