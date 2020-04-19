Шатунов удивился панике на фоне коронавируса в Германии

Москва, 19 апреля. Певец Юрий Шатунов, проживающий в Германии, удивился тому, что жители ФРГ массово бросились скупать туалетную бумагу на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Об этом Шатунов рассказал в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1», отвечая на вопрос ведущего о том, скупали ли жители Германии туалетную бумагу по примеру граждан многих других стран.

«На удивление, да. Честно говоря, не понимаю, для чего. Туалетной бумагой от вируса не спастись. Спастись можно именно теми правилами, которые сейчас есть, которые актуальны — это соблюдать гигиену и поменьше контактов с чужими людьми», — сказал артист.

Шатунов добавил, что большая часть жителей Германии соблюдает правила самоизоляции, которые позволяют передвигаться по улицам вместе только членам одной семьи.

Ранее «Известия» сообщили, что в ФРГ действуют штрафы за нарушение карантина. Так попытка проехать к Балтийскому морю для тех, кто не живет в прибрежной земле Мекленбург — Передняя Померания может обойтись в 25 тысяч евро. За выход из квартиры без достаточного обоснования придется заплатить от 10 до 200 евро.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в Германии зафиксировано более 143 тысяч случаев заражения COVID-19. От осложнений погибли 4 459 человек, более 85 тысяч заболевших выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала вспышку коронавируса пандемией. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 2,317 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 159 510 человек.