Актер Прилучный впервые прокомментировал скандальный развод с Муцениеце

Москва, 19 апреля.Актер Павел Прилучный вышел в «прямой эфир» после того, как его супруга Агата Муцениеце публично обвинила мужа в том, что он злоупотребляет алкоголем и избивает ее. На вопросы фанатов, что происходит, актер предложил им «не лезть».

На связь с фанатами актер вышел с помощью прямой трансляции в Instagram в субботу. Во время небольшого прямого эфира он продемонстрировал, как учится готовить. Однако фанатов звезды сериала «Мажор» больше интересовали детали скандального развода. В чате артисту задали множество вопросов о том, что же произошло между ним и Муцениеце.

На вопрос, действительно ли он избивал супругу, Прилучный усмехнулся и посоветовал не лезть в его личную жизнь, ведь они ничего не знают. Он также не стал говорит о жене, поскольку они находятся в бракоразводном процессе и вопрос об их семье закрыт.

«Если что-то не знаете, лучше в это не лезть»,— сказал Павел Прилучный.

В конце февраля звездная пара объявила о разводе. Однако скандальная история взаимоотношений в семье актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного разгорелась недавно.

Жена популярного актера утверждает, что оставшийся без работы Прилучный ушел в запой и якобы не просыхал около десяти дней. Также, как заявила спутница звезды, он поднял на нее руку и выгнал вместе с детьми из дома.