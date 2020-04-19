Посольство РФ в Чехии призвало не политизировать изменение своего адреса

Прага, 19 апреля. Посольство России в Чехии призвало не предпринимать попыток придать политическое звучание факту изменения своего адреса в Праге, как то делают местные СМИ со ссылкой на МИД республики.

Ранее площадь Под Каштаны, на которой находится посольство РФ в Праге, была переименована городскими властями в площадь Бориса Немцова. Столичные власти уведомили диппредставительство, что за ним будет закреплен адрес консульского отдела на улице Коруновачни.

«Согласно уведомлению из мэрии Праги, за представительским зданием «сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36». С учетом того, что название улицы Коруновачни является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «площадь Бориса Немцова», посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес по улице Коруновачни в качестве официального», — сообщает посольство на своей странице в Facebook.

Диппредставительство соответствующей нотой уведомило о своем решении Министерство иностранных дел Чехии, которое поспешило придать этот факт огласке. По мнению посольства, чешские власти пытаются политизировать случившееся.

«Удивлены тем фактом, что чешское внешнеполитическое ведомство столь поспешно придало огласке содержание данной ноты, носившей исключительно технический характер. Складывается впечатление, что этому сюжету намеренно пытаются придать политическое звучание», — подчеркнули в посольстве.

Дипломатическое представительство России в Чехии особо отмечает, что остается работать в прежнем здании и никуда не переезжает.

Ранее «Известия» сообщили, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.