Трамп заявил, что у США и России сложились «очень хорошие отношения»

Вашингтон, 19 апреля. У России и Соединенных Штатов Америки сложились «очень хорошие отношения». Об этом заявил президент США Дональд Трамп отметив, что не видит роста напряженности между двумя государствами.

Соответствующее заявление Трамп сделал во время пресс-конференции. Один из журналистов спросил главу государства, не наблюдает ли он попыток таких стран как Иран, Россия или Северная Корея воспользоваться обстановкой, связанной с коронавирусом, и повлиять на политику Вашингтона.

«Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — приводит слова Трампа ТАСС.

Глава Белого дома также отметил, что работал над сделкой ОПЕК+ вместе с лидером РФ Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. По мнению Трампа, президент России «вел себя как настоящий джентльмен».

Трамп также высказался о ряде санкций, которые были введены США в отношении России. Например, о мерах, принятых в связи со строительством проекта «Северный поток — 2».

Напомним, строительство данного газопровода подразумевает прокладку двух ниток из России в Европу по дну Балтийского моря. Реализации проекта попытались помешать США и Украина, вводя санкции в отношении участников строительства, большинство европейских стран поддерживают возведение газопровода.

«Но в то же время у меня очень хорошие отношения с Путиным, я смог заключить сделку с Россией и Саудовской Аравией, а также с ОПЕК+», — заявил президент США.

Напомним, ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что Штаты в будущем хотят проводить любые переговоры о контроле над вооружениями в трехстороннем формате, включающем Китай.