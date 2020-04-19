В магазины Татарстана запретили ходить без масок

Казань, 19 апреля. Правительство Татарстана обязало жителей республики с 20 апреля носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах.

Соответствующее изменение в постановление регионального кабмина о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внес накануне премьер-министр правительства республики Алексей Песошин.

«Запрещается с 20.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки выход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в документе.

Ранее правительство Татарстана запретило перевозку пассажиров в такси без использования масок. С 30 марта в регионе действует режим самоизоляции, внутри республики приостановлены пассажирские перевозки. Передвигаться по населенным пунктам могут сотрудники системообразующих предприятий, а также их поставщиков и подрядчиков. Жителям республики разрешено выходить в магазин или аптеку, для выгула животного или выбрасывания мусора, а также по неотложным целям со специальным смс-пропуском.

По состоянию на 18 апреля в Татарстане зафиксировано 160 случаев заражения коронавирусом нового типа, 25 человек выздоровели, погибших нет.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире выявлено 2,317 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались 159 510 пациентов, более 592 тысяч заболевших выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент США Дональд Трамп предупредил власти Китая о возможных последствиях из-за эпидемии коронавируса.