Эффективная работа медицины РФ стала причиной низкой смертности от COVID-19 в России

Москва, 19 апреля. Профессор РАН Александр Лукашев заявил, что благодаря эффективному выявлению легких случаев коронавируса и оперативной работе медицинских учреждений в России, показатели смертности от COVID-19 держатся на очень низком уровне. По статистике, в стране регистрируется не более 0,8% случаев с летальным исходом.

Как поясняет ученый, в предстоящие дни данный показатель может вырасти в разы, однако сейчас Россия показывает более качественный результат в борьбе с инфекцией, чем ряд европейских стран на том же этапе распространения коронавируса.

«Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса. Поэтому здесь у нас очевидный успех», — заявил Лукашев в интервью «Известиям».

Он также отметил, что при анализе ситуации не стоит заострять внимание на суммарном количестве зараженных, поскольку большую роль играет статистика тяжелых случаев и летальных исходов. Вместе с тем коллега ученого, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев заявляет, что Россия не войдет в первую пятерку по числу заболевших коронавирусом.

Дело в том, что принимаемые государством и гражданами меры уже дают хороший результат. Однако главное сейчас, по мнению врача, прервать цепочку передачи вируса от одного человека к другому. Сделать это можно лишь при помощи сохранения карантина и режима самоизоляции.

Напомним, согласно последним данным, число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 2,3 млн человек, об этом пишет «Газета.ru».