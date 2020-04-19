Вирусолог Волчков рассказал, когда Россия победит COVID-19

Москва, 19 апреля. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что Россия при условии соблюдения действующих карантинных мер сможет победить коронавирус в июне.

По словам специалиста, при благоприятном сценарии и соблюдении россиянами строгих мер самоизоляции к началу лета число новых заражений в России будет стремиться к нулю.

«Это в наших руках. Важно, чтобы мы все сидели дома», — цитирует Волчкова RT.

Вирусолог полагает, что карантинные меры должны длиться как минимум месяц, потому что инкубационный период для коронавируса составляет две недели.

«От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять других», — сказал он.

Наибольшую опасность, отметил эксперт, представляют закрытые помещения с плохой вентиляцией.

«Выходя на улицу, надевайте маску, соблюдайте дистанцию. Чем больше — тем лучше», — подытожил Волчков.

По последним данным, в России зафиксировано 36 793 случая заражения коронавирусом нового типа, только за последние сутки диагноз подтвердился у 4 785 человек. От осложнений скончались 313 заболевших, 3 057 пациентов выздоровели.

Напомним, первые сообщения о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, пришли в декабре прошлого года из Китая. Ученые установили, что причина болезни — коронавирус нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире зарегистрировано 2,317 миллиона случаев COVID-19, от осложнений умерли 159 510 человек, более 592 тысяч заболевших выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале выхода страны из карантина.