Российские врачи вылечили от коронавируса 15 итальянцев

Бергамо, 19 апреля. Российские врачи, помогающие бороться с коронавирусом коллегам в Италии, вылечили 15 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.

Об этом рассказал генерал-майор Сергей Кикоть, слова которого приводятся на сайте Минобороны РФ.

«С начала работы принято на лечение 54 пациента, из них 39 продолжают находиться на лечении», — сообщил Кикоть.

Генерал отметил, что особое внимание в Бергамо уделяется состоянию здоровья российских специалистов. Их регулярно тестируют на коронавирус в лаборатории многофункционального мобильного комплекса.

Напомним, ранее в Италию прибыли 15 самолетов Военно-космических сил России с вирусологами и специалистами Минобороны РФ в области эпидемиологии в составе восьми врачебно-сестринских бригад, а также лечебно-диагностическим оборудованием и спецтехникой для дезинфекции.

Российские специалисты проводят прием и лечение больных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо, где работают и их итальянские коллеги. Россию здесь представляют 32 военных медика, врачи и медсестры дежурят круглосуточно, разбившись на три смены.

Премьер Италии Джузеппе Конте поблагодарил Владимира Путина за оказанную помощь, а встречал российские самолеты лично министр иностранных дел страны Ди Майо, который также выразил благодарность Москве.

Как отмечают санитарные власти Италии, накануне в стране был отмечен существенный рост числа излечившихся от коронавирусной инфекции, а количество новых случаев за сутки стало наиболее низким с начала эпидемии.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в американском штате Нью-Йорк на фоне распространения коронавируса разрешили жениться при помощи видеосвязи.