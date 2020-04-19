Американцы назвали российский ракетный двигатель РД-180 «чудом»

Вашингтон, 19 апреля. Российский двигатель РД-180, который устанавливается на ракету-носитель Atlas, является настоящим технологическим чудом. Такое заявление в Twitter сделал президент американской компании United Launch Alliance Тори Бруно.

Слова Бруно были обращены к генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину, который заявил, что американская компания покупает двигатели потому, что они самые эффективные и надежные.

«РД-180 — это технологическое чудо, идеально подходящее для миссии Atlas», — написал Бруно.

Ранее президент американской компании заявлял о том, что якобы в конце 1990-х годов правительство США попросило компанию закупать двигатели данные для ракет Atlas, чтобы российские технологии не попали в КНДР и Иран.

Напомним, в начале апреля глава Роскосмоса и основатель компании SpaceX Илон Маск обменялись в Twitter замечаниями о работе ракет России и США. Рогозин заявил, что РФ планирует снизить стоимость пусковых услуг минимум на 30%, после чего Маск написал, что ракеты его компании многоразовые на 80%, а российские не годятся для повторного использования.

Слова американского предпринимателя Рогозин воспринял, как лицемерие. По его мнению, правительство Штатов лоббируют санкционные меры против России, а когда их спрашивают о реальной цене на пусковые услуги, они «начинают краснеть», пишет «Газета.ru».