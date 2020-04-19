Правительство Британии высказалось о рисках заражения коронавирусом через еду и упаковки

Лондон, 19 апреля. Правительство Соединенного Королевства предупредило своих подданных о риске заразиться COVID-19 через еду и упаковки. Инструкции британских властей опубликовало издание Daily Post.

В Лондоне полагают, что продукты питания и упаковки продукции могут стать источником заражения коронавирусом. Однако такой путь передачи COVID-19 британские власти считают «маловероятным». В инструкциях также отмечают, что термическая обработка пищи делает ее полностью безопасной. В то же время, свежие фрукты и овощи рекомендуется тщательно мыть перед употреблением.

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