Екатерина Андреева назвала топ-10 любимых книг

Москва, 19 апреля. Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что обожает чтение и назвала топ-10 любимых книг.

В своем Instagram ведущая программы «Время» на Первом канале опубликовала пост, в котором назвала себя «настоящим книгочеем». Андреева отметила, что «по-настоящему успешные люди — это читающие книги люди».

«У меня есть книги, встречи с которыми я жду, как с любимыми людьми. Я смакую, иногда откладываю их в сторону, чтобы еще больше захотеть через паузу прикоснуться к их страницам и мыслям авторов. И даже если весь мир пойдет вразнос и станет цифровым, эти шуршащие ребята останутся на планете Земля столько, сколько будет существовать сознание и материя», — написала она.

Андреева упомянула, что подписчики не раз просили ее назвать список своих любимых книг. Ведущая заявила, что сделать это ей будет очень трудно, потому что их очень много, но привела топ-10 «без всякого порядка и степени значимости».

В список вошли «100 лет одиночества» Маркеса, «Волхв» Фаулза, «Щегол» Тартт, «Танатонавты» и «Империя Ангелов» Вербера, «Автобиография йога» Йоганданы, а также все книги Булгакова, Льва Толстого, Бунина и Набокова.

«Я обожаю книги. Люблю их переплеты, запах новых страниц, трепетную нежность старых потрепанных изданий и пергаментную тонкость древних трактатов», — добавила звезда телеэфира.

Отметим, что Андреева часто пишет о книгах, рекомендуя подписчикам наиболее интересные издания по саморазвитию, здоровью, духовным практикам.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Екатерина Андреева предупредила об использующих ее образ мошенниках. Телеведущая сообщила, что в Сети активизировались злоумышленники, использующие кадры из новостей с ее участием.