Путин поздравил россиян с Пасхой

Москва, 19 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил верующих жителей страны с приходом православного праздника Пасхи. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

По словам президента, данный праздник наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни. Он также отметил, что добро, любовь и справедливость являются идеалами и ценностями, которые скрепляют наш народ.

«Сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии направляют свое подвижническое служение на укрепление духовных, нравственных основ общества», — приводит слова президента пресс-служба.

Президент подчеркнул востребованную благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, а также их поддержку добровольцев. Отдельные слова благодарности Владимир Путин посвятил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«Хочу выразить глубокую признательность за Ваш неустанный ответственный труд, за большой личный вклад в сохранение общественного мира и согласия, совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога, в сбережение непреходящих нравственных, семейных ценностей, воспитание молодежи», — сказал президент.

Напомним, поздней ночью в субботу в храме Христа Спасителя в Москве началась пасхальная служба. Отмечается, что богослужение состоится буквально без прихожан из-за коронавируса. Патриарх Кирилл проведет службу вместе с небольшим количеством клириков Москвы, среди которых он будет единственным архиереем, пишет «Газета.ru».